NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Veeco Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Veeco Instruments-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Veeco Instruments-Aktie bei 18,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Veeco Instruments-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,821 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie auf 28,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 538,21 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 538,21 USD, was einer positiven Performance von 53,82 Prozent entspricht.

Insgesamt war Veeco Instruments zuletzt 1,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at