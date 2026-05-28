Veeco Instruments Aktie

Veeco Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Veeco Instruments-Investment 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Veeco Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,82 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 41,982 Veeco Instruments-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 528,97 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 27.05.2026 auf 60,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152,90 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Veeco Instruments eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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