Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Veeco Instruments-Investmentbeispiel
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Veeco Instruments-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investierten, hätten nun 37,300 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 526,67 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 11.11.2026 auf 40,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,67 Prozent vermehrt.
Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 2,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.
|
12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.11.26
|Ausblick: Veeco Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
Analysen zu Veeco Instruments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veeco Instruments Inc.
|35,32
|-2,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.