Veeco Instruments Aktie

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WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Veeco Instruments-Investmentbeispiel 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Veeco Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Veeco Instruments-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investierten, hätten nun 37,300 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 526,67 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 11.11.2026 auf 40,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,67 Prozent vermehrt.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 2,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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