NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Veeco Instruments-Investment gewesen.

Am 08.01.2021 wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Veeco Instruments-Anteile an diesem Tag 19,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 508,130 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 33,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 803,86 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68,04 Prozent gesteigert.

Der Veeco Instruments-Wert an der Börse wurde auf 1,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

