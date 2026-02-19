Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
Rentabler Veeco Instruments-Einstieg?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Veeco Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Veeco Instruments-Aktie an diesem Tag 24,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 401,929 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 784,57 USD, da sich der Wert einer Veeco Instruments-Aktie am 18.02.2026 auf 29,32 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 784,57 USD, was einer positiven Performance von 17,85 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Veeco Instruments betrug jüngst 2,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Veeco Instruments Inc.
|24,40
|-0,81%