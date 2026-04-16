Veeco Instruments Aktie

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WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Veeco Instruments-Investition im Blick 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Veeco Instruments-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Veeco Instruments-Aktie an diesem Tag 18,34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 54,526 Veeco Instruments-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 326,06 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 15.04.2026 auf 42,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,61 Prozent gesteigert.

Veeco Instruments wurde am Markt mit 2,45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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