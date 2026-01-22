Veeco Instruments Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,97 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 37,078 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 32,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 223,21 USD wert. Damit wäre die Investition 22,32 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Veeco Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 1,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
