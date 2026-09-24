Veeco Instruments Aktie

Veeco Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Veeco Instruments-Anlage 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.09.2016 wurden Veeco Instruments-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Veeco Instruments-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,216 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 239,54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 139,54 Prozent.

Alle Veeco Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Veeco Instruments Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Veeco Instruments Inc. 39,52 -0,80% Veeco Instruments Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen