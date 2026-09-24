NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.09.2016 wurden Veeco Instruments-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Veeco Instruments-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,216 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,92 USD gerechnet, wäre die Investition nun 239,54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 139,54 Prozent.

Alle Veeco Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at