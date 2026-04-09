Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Veeco Instruments Aktie

Veeco Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Lukrativer Veeco Instruments-Einstieg? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Veeco Instruments eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.04.2016 wurden Veeco Instruments-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Veeco Instruments-Aktie 18,69 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,350 Veeco Instruments-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 203,85 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 08.04.2026 auf 38,10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 103,85 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Veeco Instruments eine Marktkapitalisierung von 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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