Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Lohnende Veeco Instruments-Investition?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Veeco Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,83 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Veeco Instruments-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,274 Veeco Instruments-Aktien. Die gehaltenen Veeco Instruments-Anteile wären am 17.06.2026 3 051,95 USD wert, da der Schlussstand 75,78 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 205,20 Prozent erhöht.
Veeco Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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