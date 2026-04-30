NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veeco Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Veeco Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Veeco Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,01 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Veeco Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 4,346 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Veeco Instruments-Papiers auf 47,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,91 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Veeco Instruments zuletzt 2,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at