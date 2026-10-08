NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie Investoren gebracht.

Die Veeco Instruments-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Veeco Instruments-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,34 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 365,764 Veeco Instruments-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 579,37 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Papiers am 07.10.2026 auf 53,53 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,79 Prozent.

Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at