Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Lohnendes Veeco Instruments-Investment?
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Veeco Instruments-Anteile an diesem Tag bei 33,08 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Veeco Instruments-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,230 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 568,92 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 30.09.2026 auf 51,90 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 568,92 USD entspricht einer Performance von +56,89 Prozent.
Am Markt war Veeco Instruments jüngst 3,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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