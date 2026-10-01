Veeco Instruments Aktie

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WKN: 896007 / ISIN: US9224171002

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Lohnendes Veeco Instruments-Investment? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Veeco Instruments-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Veeco Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Veeco Instruments-Anteile an diesem Tag bei 33,08 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Veeco Instruments-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,230 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 568,92 USD, da sich der Wert eines Veeco Instruments-Anteils am 30.09.2026 auf 51,90 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 568,92 USD entspricht einer Performance von +56,89 Prozent.

Am Markt war Veeco Instruments jüngst 3,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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