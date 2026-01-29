NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Veeco Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient

Veeco Instruments Aktie
Veeco Instruments-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,03 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 499,251 Veeco Instruments-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Veeco Instruments-Aktien wären am 28.01.2026 16 120,82 USD wert, da der Schlussstand 32,29 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 120,82 USD entspricht einer Performance von +61,21 Prozent.
Veeco Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
