Veeco Instruments Aktie
WKN: 896007 / ISIN: US9224171002
|Frühes Investment
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Veeco Instruments von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Veeco Instruments-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Veeco Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 3,949 Veeco Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 142,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 42,18 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 2,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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