NASDAQ Composite Index-Wert Verint Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verint Systems verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Verint Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.07.2013 wurde das Verint Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Verint Systems-Anteile bei 21,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 472,421 Verint Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 588,24 USD, da sich der Wert eines Verint Systems-Anteils am 24.07.2023 auf 37,23 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 588,24 USD entspricht einer Performance von +75,88 Prozent.

Der Börsenwert von Verint Systems belief sich jüngst auf 2,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

