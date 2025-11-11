NASDAQ Composite Index-Wert Verint Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verint Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Verint Systems-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Verint Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Verint Systems-Anteile an diesem Tag bei 27,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,632 Verint Systems-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,80 USD, da sich der Wert einer Verint Systems-Aktie am 10.11.2025 auf 20,32 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,20 Prozent verringert.

Verint Systems wurde am Markt mit 1,23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at