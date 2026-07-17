NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.07.2016 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 84,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 118,991 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 748,69 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Anteils am 16.07.2026 auf 275,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 227,49 Prozent angezogen.

VeriSign markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at