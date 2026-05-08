VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Lohnender VeriSign-Einstieg?
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das VeriSign-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 219,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das VeriSign-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,548 VeriSign-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.05.2026 auf 278,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 266,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,65 Prozent vermehrt.
Insgesamt war VeriSign zuletzt 25,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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