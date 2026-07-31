NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der VeriSign-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 210,95 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,740 VeriSign-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 358,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,85 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 26,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at