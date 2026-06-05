NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit VeriSign-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die VeriSign-Aktie an diesem Tag 224,96 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 44,452 VeriSign-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 059,66 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 04.06.2026 auf 293,79 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 30,60 Prozent gleich.

VeriSign wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,92 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at