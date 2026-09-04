VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Investment im Blick
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das VeriSign-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VeriSign-Anteile 220,23 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,454 VeriSign-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,20 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 03.09.2026 auf 293,35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 33,20 Prozent.
VeriSign wurde am Markt mit 26,14 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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