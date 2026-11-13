NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in VeriSign eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2025 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die VeriSign-Anteile bei 251,51 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 3,976 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 242,42 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Anteils am 12.11.2026 auf 312,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 28,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at