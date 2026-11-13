VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Langfristige Performance
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingebracht
Am 13.11.2025 wurde die VeriSign-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die VeriSign-Anteile bei 251,51 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 3,976 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 242,42 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Anteils am 12.11.2026 auf 312,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 28,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VeriSign Inc.
|283,90
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.