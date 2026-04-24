VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Anlage unter der Lupe
|
24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VeriSign-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 88,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 112,816 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 276,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 244,36 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 31 244,36 USD, was einer positiven Performance von 212,44 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 24,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
24.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Plus (finanzen.at)
|
22.04.26
|Ausblick: VeriSign legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)