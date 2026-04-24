VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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VeriSign-Anlage unter der Lupe 24.04.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren VeriSign-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der VeriSign-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 88,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 112,816 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 276,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 244,36 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 31 244,36 USD, was einer positiven Performance von 212,44 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 24,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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