NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.09.2016 wurde das VeriSign-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das VeriSign-Papier bei 74,86 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,358 VeriSign-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 10.09.2026 3 858,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,85 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 285,85 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 25,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at