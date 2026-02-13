VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

Rentables VeriSign-Investment? 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren VeriSign-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das VeriSign-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 212,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die VeriSign-Aktie investiert, befänden sich nun 4,698 VeriSign-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 218,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 024,80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,48 Prozent.

Am Markt war VeriSign jüngst 19,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

