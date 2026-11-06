VeriSign Aktie

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WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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Profitabler VeriSign-Einstieg? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das VeriSign-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der VeriSign-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,254 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (312,06 USD), wäre die Investition nun 391,20 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 291,20 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für VeriSign eine Börsenbewertung in Höhe von 28,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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