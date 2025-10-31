NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VeriSign eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das VeriSign-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 190,70 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,438 VeriSign-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 354,48 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 30.10.2025 auf 235,60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,54 Prozent zugenommen.

Insgesamt war VeriSign zuletzt 21,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at