NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VeriSign-Aktien verdienen können.

Die VeriSign-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die VeriSign-Aktie bei 200,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das VeriSign-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,499 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (252,67 USD), wäre das Investment nun 126,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,01 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte VeriSign einen Börsenwert von 23,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at