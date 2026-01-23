NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen

VeriSign Aktie
Am 23.01.2021 wurde das VeriSign-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die VeriSign-Aktie bei 194,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,135 VeriSign-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.01.2026 1 291,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 251,50 USD belief. Damit wäre die Investition 29,14 Prozent mehr wert.
Der VeriSign-Wert an der Börse wurde auf 23,45 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
