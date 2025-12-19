NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der VeriSign-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 200,49 USD wert. Bei einem VeriSign-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,499 VeriSign-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.12.2025 121,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,90 Prozent vermehrt.

VeriSign war somit zuletzt am Markt 22,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at