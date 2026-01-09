NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VeriSign gewesen.

Die VeriSign-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das VeriSign-Papier an diesem Tag 211,67 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die VeriSign-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,243 VeriSign-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.01.2026 gerechnet (247,13 USD), wäre das Investment nun 11 675,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,75 Prozent vermehrt.

VeriSign wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at