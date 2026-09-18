NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in VeriSign eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades VeriSign-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 285,88 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,980 VeriSign-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 565,62 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 17.09.2026 auf 302,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,66 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich jüngst auf 26,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at