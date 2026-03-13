VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Hochrechnung
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit VeriSign-Anteilen statt. Der Schlusskurs der VeriSign-Anteile betrug an diesem Tag 191,26 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,285 VeriSign-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 294,78 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 12.03.2026 auf 235,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,95 Prozent gesteigert.
VeriSign war somit zuletzt am Markt 21,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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