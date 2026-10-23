VeriSign Aktie

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WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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VeriSign-Anlage 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in VeriSign eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das VeriSign-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 206,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,844 VeriSign-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 475,58 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 22.10.2026 auf 304,59 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 475,58 USD entspricht einer Performance von +47,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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