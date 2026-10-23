VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Anlage
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 3 Jahren verdient
Das VeriSign-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 206,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,844 VeriSign-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 475,58 USD, da sich der Wert einer VeriSign-Aktie am 22.10.2026 auf 304,59 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 475,58 USD entspricht einer Performance von +47,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VeriSign bezifferte sich zuletzt auf 27,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VeriSign Inc.
|267,30
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.