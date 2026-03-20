NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen VeriSign-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VeriSign-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 192,05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,521 VeriSign-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 239,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 24,79 Prozent gestiegen.

VeriSign erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at