NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in VeriSign-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VeriSign-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren VeriSign-Anteile 220,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,265 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen VeriSign-Aktien wären am 14.05.2026 13 260,46 USD wert, da der Schlussstand 292,95 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,60 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte VeriSign einen Börsenwert von 26,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at