VeriSign Aktie

VeriSign für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029

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VeriSign-Anlage unter der Lupe 01.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Verlust hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren VeriSign-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VeriSign-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 279,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VeriSign-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,358 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 268,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,05 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 96,05 USD, was einer negativen Performance von 3,95 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign belief sich zuletzt auf 24,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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