Frühes Investment 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vertex Pharmaceuticals gewesen.

Das Vertex Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 293,66 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,341 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 167,36 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 13.02.2026 auf 491,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,36 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 124,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

