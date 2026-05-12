Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Vertex Pharmaceuticals-Investition im Blick 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Vertex Pharmaceuticals-Papier bei 347,41 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 0,288 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 435,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +25,26 Prozent.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 108,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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