NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 419,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,861 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 19.10.2026 11 976,86 USD wert, da der Schlussstand 501,95 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +19,77 Prozent.

Der Marktwert von Vertex Pharmaceuticals betrug jüngst 126,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at