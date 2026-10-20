Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Profitable Vertex Pharmaceuticals-Investition? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 419,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,861 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 19.10.2026 11 976,86 USD wert, da der Schlussstand 501,95 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +19,77 Prozent.

Der Marktwert von Vertex Pharmaceuticals betrug jüngst 126,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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