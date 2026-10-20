Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Profitable Vertex Pharmaceuticals-Investition?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
Vertex Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 419,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,861 Vertex Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Vertex Pharmaceuticals-Papiere wären am 19.10.2026 11 976,86 USD wert, da der Schlussstand 501,95 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +19,77 Prozent.
Der Marktwert von Vertex Pharmaceuticals betrug jüngst 126,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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