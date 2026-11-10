Vertex Pharmaceuticals Aktie

Vertex Pharmaceuticals ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vertex Pharmaceuticals-Investment im Blick 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Vertex Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,866 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 57 767,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 550,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 477,67 Prozent vermehrt.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 137,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vertex Pharmaceuticals Inc. 490,60 -0,09% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen