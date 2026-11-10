NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Vertex Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,866 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 57 767,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 550,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 477,67 Prozent vermehrt.

Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 137,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at