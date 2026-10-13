NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 80,56 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Vertex Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,413 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 6 293,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 507,00 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 529,34 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Vertex Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 129,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at