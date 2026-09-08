Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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Vertex Pharmaceuticals-Investment im Blick 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertex Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vertex Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 191,37 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 52,255 Vertex Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 546,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 537,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 185,37 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Vertex Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 138,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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