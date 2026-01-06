Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Profitables Vertex Pharmaceuticals-Investment?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Vertex Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 122,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,818 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 448,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 367,18 USD wert. Mit einer Performance von +267,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Vertex Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|400,75
|4,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.