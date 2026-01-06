NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Vertex Pharmaceuticals-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 122,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,818 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 448,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 367,18 USD wert. Mit einer Performance von +267,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Vertex Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at