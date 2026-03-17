NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Vertex Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 295,77 USD wert. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,381 Vertex Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertex Pharmaceuticals-Papiers auf 466,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 575,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,59 Prozent angezogen.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 118,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at