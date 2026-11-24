Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Performance im Blick
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient
Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 353,04 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 2,833 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 525,44 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 23.11.2026 auf 538,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,54 Prozent angezogen.
Vertex Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 131,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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