Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Lukrativer Vertex Pharmaceuticals-Einstieg?
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 217,04 USD wert. Bei einem Vertex Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,607 Vertex Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (481,01 USD), wäre das Investment nun 2 216,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 121,62 Prozent vermehrt.
Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 122,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
