WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

Lukrative Vertex Pharmaceuticals-Investition? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vertex Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 500,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,200 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 460,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,17 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7,83 Prozent vermindert.

Insgesamt war Vertex Pharmaceuticals zuletzt 116,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

