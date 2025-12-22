NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Volvo (A)-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit Volvo (A)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Volvo (A)-Aktie an diesem Tag 79,55 SEK wert. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,257 Volvo (A)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers auf 293,80 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369,33 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 269,33 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 598,10 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at