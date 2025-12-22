Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Lukrative Volvo (A)-Anlage?
|
22.12.2025 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit Volvo (A)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Volvo (A)-Aktie an diesem Tag 79,55 SEK wert. Bei einer 100-SEK-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,257 Volvo (A)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers auf 293,80 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369,33 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 269,33 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Volvo (A) betrug jüngst 598,10 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (A)mehr Nachrichten
Analysen zu Volvo AB (A)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (A)
|26,88
|-0,07%